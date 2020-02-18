أفواج جراد يمنية تهاجم السعودية.. والسلطات تدخل “حالة إنذار”

2020/02/18 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تعرضت مناطق عدة في المملكة العربية السعودية لهجوم أعداد كبيرة من أسراب الجراد قادمة من اليمن، وفيما دخلت الجهات المسؤولة انذار لمكافحة انتشار الجراد، تستعد السعودية لموجة غزو جديدة خلال الأيام القادمة.قال الدكتور عبدالله أبا الخيل المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن الوزارة أنجزت أعمالها الميدانية ضد تكاثر الجراد […]

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