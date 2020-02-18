2020/02/18 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ تعلن إعادة خمس إرساليات الى إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 17:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تعلن إعادة خمس إرساليات الى إيران) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تعلن إعادة خمس إرساليات الى إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).