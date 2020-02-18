2020/02/18 | 17:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبلغ خرافي..جورجينا تكشف عما يدفعه رونالدو لنفقات الأسرة (المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عن المبلغ الضخم الذي يدفعه اللاعب البرتغالي شهريا لنفقات الأسرة. وقالت جورجينا في تصريحات نقلتها صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية إن رونالدو يمنحها مبلغ يتراوح بين 50 و100 ألف يورو شهريا، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبلغ خرافي.. جورجينا تكشف عما يدفعه رونالدو لنفقات الأسرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبلغ خرافي.. جورجينا تكشف عما يدفعه رونالدو لنفقات الأسرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).