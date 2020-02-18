2020/02/18 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم
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أوضح محافظ البصرة اسعد العيداني، الثلاثاء (18 شباطر 2020)، الية توزيع قطع الاراضي في المحافظة، ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو: محافظ البصرة يوضح الية توزيع الاراضي والمشمولين بها ويؤكد: قيمة الواحدة 62 ألف دينار !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - البصرة
أوضح محافظ البصرة اسعد العيداني، الثلاثاء (18 شباطر 2020)، الية توزيع قطع الاراضي في المحافظة، ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو: محافظ البصرة يوضح الية توزيع الاراضي والمشمولين بها ويؤكد: قيمة الواحدة 62 ألف دينار !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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