2020/02/18 | 17:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو ساحة التحرير يؤكدون استمرار احتجاجاتهم السلميـة لحين تحقيق الاصلاحـات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 17:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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