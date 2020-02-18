2020/02/18 | 17:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادة ارسالية مخالفة من مادة السيراميك الى الجانب الايراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 17:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة ارسالية مخالفة من مادة السيراميك الى الجانب الايراني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة ارسالية مخالفة من مادة السيراميك الى الجانب الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).