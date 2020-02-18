2020/02/18 | 17:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقرب من علاوي : الكابينة الجديدة جاهزة والتصويت على منح الثقة اما نهاية الاسبوع او الاسبوع المقبـل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 17:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقرب من علاوي : الكابينة الجديدة جاهزة والتصويت على منح الثقة اما نهاية الاسبوع او الاسبوع المقبـل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقرب من علاوي : الكابينة الجديدة جاهزة والتصويت على منح الثقة اما نهاية الاسبوع او الاسبوع المقبـل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).