تركيا تعلن اعتقال مسؤول الأنشطة الاستخباراتية في “داعش”

2020/02/18 | 17:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات ألقت قوات الأمن التركية اليوم الثلاثاء القبض على قيادي في تنظيم “داعش”، في عملية أمنية بقضاء “إيناغول” التابع لولاية بورصة غربي البلاد.وأشارت وكالة “الأناضول” التركية، إلى أن “قوات الأمن وبالتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب ألقت القبض على المواطن السوري المسمى أبو تقي الشامي، والمسؤول عن الأنشطة الاستخباراتية في التنظيم”.وأضافت، أن […]

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