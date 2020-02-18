العثور على جثة رجل قضى طعناً شرقي بغداد

2020/02/18 | 17:28 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بأن القوات الأمنية عثرت على جثة رجل قضى طعناً شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت، اليوم، على حثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى المبازل ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة بغداد".وأضاف أن "الجثة بدت عليها آثار طعنات سكين بمنطقة البطن".

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