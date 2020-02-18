نائب يعلن تصويت الحكومة على اقرار خطة كهرباء ذي قار بقيمة 300 مليار دينار

2020/02/18 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن عضو مجلس النواب، ستار الجابري، اليوم الثلاثاء، تصويت مجلس الوزراء على اقرار خطة كهرباء محافظة ذي قار بمبلغ يزيد على 300 مليار دينار.

وقال ستار الجابري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مجلس الوزراء على اقرار خطة كهرباء محافظة ذي قار بمبلغ يزيد على 300 مليار دينار"، مبيناً أن "هذا الانجاز من ضمن مطالب نواب ذي قار في القرار النيابي الذي اعتبر محافظة ذي قار محافظة منكوبة".

وأضاف الجابري، أن "القرار بشأن ذي قار نص على أن تتولى وزارة المالية توفير التخصيصات اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء كون المحافظة اقل تجهيزا بالتيار الكهربائي والمصادقة على الخطة المقيمة لحل الاختناق وأكمال شبكة النقل والتوزيع بالمحافظة التي تحتاج الى مبالغ"، داعياً المالية إلى "اجراء التسهيلات اللازمة سواء كانت من الميزانية او من القروض لتسهيل اكمال الفترة المذكورة".

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وقال المجلس في بيان انه "قرر خلال جلسته التي عقدها اليوم، الموافقة على استمرار وزارة اله

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وقال ا

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كشف صلاح العرباوي مدير مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء (18 شباط 2020)، حقيقة تدخل مرجعية النجف، بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، المرتقبة، برئاسة محمد توفيق علاوي.

وقال العرباوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "ال

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