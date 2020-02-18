قرارات مجلس الوزراء بجلسة اليوم

2020/02/18 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان.وقال المجلس في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “قرر خلال جلسته التي عقدها اليوم، الموافقة على استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2019 ليتسنى تلبية احتياجات العوائل النازحة […]

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