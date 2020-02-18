صراع سياسي على اختيار أعضاء حكومة محمد علاوي

2020/02/18 | 17:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد كشف مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، عن وجود انقسام داخل القوى السياسية بشأن اختيار الوزراء في حكومة المكلف محمد توفيق علاوي المؤقتة.وقال المصدر لوكالة “العهد نيوز” إن “الخلافات تكمن في اختيار الوزراء مستقلين أو مرشحين من قبل الأحزاب، لافتا الى أن رئيس الحكومة المكلف يواجه صعوبات في إقناع الكتل السياسية المصرة على […]

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