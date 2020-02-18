آلاف المختطفين والمختطفات دون حلول، تعرف على الإحصائية الجديدة للإبادة الايزيدية

2020/02/18 | 17:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ دهوك أعلن مكتب إنقاذ المخطوفين الإيزيديين، إحصائيته الجديدة والنهائية لحصيلة هجوم تنظيم “داعش” على قضاء شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق عام 2014، وهي معتمدة لدى الأمم المتحدة.وبحسب الإحصائية، كان عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة.وبلغ عدد النازحين من جراء هجمة داعش نحو 360,000 نازح.كما أفادت الإحصائية …

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