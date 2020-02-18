2020/02/18 | 17:41 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الليبي يعلن استهداف سفينة تركية تحمل معدات عسكرية في ميناء طرابلس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الليبي يعلن استهداف سفينة تركية تحمل معدات عسكرية في ميناء طرابلس) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الليبي يعلن استهداف سفينة تركية تحمل معدات عسكرية في ميناء طرابلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).