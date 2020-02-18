وزارة الزراعة: إطلاق 70 مليون اصبعية من الأسماك في الانهر والاهوار والبحيرات

2020/02/18 | 17:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن اطلاقها 60 الى 70 مليون اصبعية سنويا في الأنهار والاهوار والبحيرات ضمن خطة دعم منتوج الأسماك، مبينة ان هناك خطة لأطلاق وجبة جديدة خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة التكاثر.وذكرت الزراعة في بيان تلقت”العهد نيوز” ، ان “وزارة الزراعة لديها خطط سنوية لدعم الأنهر والاهوار […]

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