توتنهام.. “ضربة سون” تستمر أسابيع

2020/02/18 | 17:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، إن المهاجم سون هيونغ-مين سيخضع لجراحة هذا الأسبوع بعد إصابته بكسر في الذراع اليمنى خلال الفوز على أستون فيلا، ومن المتوقع أن يغيب “لعدة أسابيع”.وكان اللاعب الكوري الجنوبي البالغ من العمر 27 عاما الهداف الأساسي لتوتنهام في غياب المهاجم هاري […]

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