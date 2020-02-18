فلاح أمين الرهيمي - الدستور وحقوق الشعب (2)

2020/02/18 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي الدستور وثيقة عقد بين الشعب مالك الأرض الذي يسكن فيها والدولة مؤسسة خدمية للشعب تستثمر الأرض وتستغلها وتقدم خيراتها وثرواتها للشعب والدولة لقاء هذه الخدمات تستوفي أجور عملها وخدمتها للشعب يطلق عليه (الراتب الشهري) ومن خلال ذلك يجب أن يضمن نصوص الدستور مصلحة الشعب مالك الأرض وليس ترك نصوص الدستور في تصرف العمال الأجراء العاملين في الأرض يتصرفون بنصوص العقد (الدستور) الوثيقة بينهم وبين الشعب.إن......

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