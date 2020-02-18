النوم السيئ وتاثيره على ميل النساء للأكل

2020/02/18 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أظهرت دراسة حديثة أن النساء اللائي ينمن بشكل سيء يكن أكثر ميلا إلى تناول المزيد من الطعام والوجبات منخفضة الجودة.وتتبع الباحثون نوم 500 امرأة، ووجدوا أن المشاركات اللاتي يستغرقن وقتا طويلا للاستغراق في النوم، يأكلن المزيد من السعرات الحرارية كل يوم.وأن اللائي يستيقظن كثيرا طوال الليل، هن الأكثر ميلا إلى […]

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