تأكيدات برلمانية على اختيار علاوي 19 وزيرًا لحكومته ونائب يتحدث عن عقبة تتعلق بخمسة منهم

2020/02/18 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد رئيس كتلة الرافدين بمجلس النواب يونادم كنا، اليوم الثلاثاء، أن المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد توفيق علاوي سمى 19 وزيرا بحكومته المرتقبة.وقال كنا في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز”، إن “علاوي تعهد بتشكيل حكومته بدون تدخل الأحزاب وممارسة الضغوط، “مبينا ان ” علاوي أكد اكتمال 19 وزارة وعرضها […]

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