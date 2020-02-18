2020/02/18 | 17:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقررت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي ، اليوم الثلاثاء، إضافة لاعب المنتخب الوطني والطلبة السابق سلام شاكر ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة المشارك في الدوري الممتاز .وباشر نجم المنتخب الوطني السابق بعمله الى جانب الكادر التدريبي للفريق الطلابي بقيادة الكابتن احمد خلف .وتعد اضافة كابتن الانيق السابق الى الجهاز التدريبي خطوة مهمة ومكسب كونه من اصحاب الخبرة الكبيرة كلاعب ووضع الثقة به كمدرب مساعد لما يمتلكه من رصيد في الملاعب .يشار إلى ان اللاعب الدولي السابق سلام شاكر والملقب بـ"السد العالي" ، أعلن اعتزاله اللعب وانهاء مسيرته الكروية كلاعب في الموسم الحالي وسيخوض اول تجربة تدريبية مع ناديه الطلابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("السد العالي" ينضم الى الجهاز الفني لنادي الطلبة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("السد العالي" ينضم الى الجهاز الفني لنادي الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).