2020/02/18 | 17:52 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسا الاتحاد الوطني يعهدان بارضاء الشعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 17:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا الاتحاد الوطني يعهدان بارضاء الشعب) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا الاتحاد الوطني يعهدان بارضاء الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).