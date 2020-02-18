2020/02/18 | 17:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات العراق: اوقفوا اصطيادنا.. هذا ما تفعله بنادقكم بنا (صور مؤلمة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 17:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات العراق: اوقفوا اصطيادنا.. هذا ما تفعله بنادقكم بنا (صور مؤلمة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات العراق: اوقفوا اصطيادنا.. هذا ما تفعله بنادقكم بنا (صور مؤلمة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).