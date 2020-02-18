2020/02/18 | 17:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشاركة طلاب الجامعات باعتصام الديوانية رغم انتظام الدوام الرسمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 17:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاركة طلاب الجامعات باعتصام الديوانية رغم انتظام الدوام الرسمي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاركة طلاب الجامعات باعتصام الديوانية رغم انتظام الدوام الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).