2020/02/18 | 17:53 - المصدر: الغد برس

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اندلاع حريق في 4 مولدات كهرباء أهلية في منطقة الوشاش غربي بغداد

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اندلاع حريق في 4 مولدات كهرباء أهلية في منطقة الوشاش غربي بغداد

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