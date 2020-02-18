دولتان خليجيتان ستكونان أكثر المتضررين من كورونا.. لماذا؟

2020/02/18 | 17:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات كشفت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية في مذكرة بحثية، عن أن دولتين خليجيتين ستكونان الأشد تضررا من بين الدول الخليجية والأكثر تعرضاً للمخاطر بسبب إجراءات الاستيراد والتصدير الجدية وقيود السفر المرتبطة بتفشي الفيروس القاتل الجديد كورونا.وشددت مذكرة الوكالة البحثية على أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرضاً للمخاطر […]

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