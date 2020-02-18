الاتحاد الوطني الكردستاني يختار بافيل الطالباني ولاهور جنكي رئيسين مشتركين للحزب

2020/02/18 | 18:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إقرار نظامه الداخلي واختيار اثنين من قياداته رئيسين مشتركين للحزب.

وصادق مجلس قيادة الحزب خلال اجتماعه، الذي جاء في ختام سلسلة من الاجتماعات المماثلة خلال الفترة الماضية، وبأغلبية أصوات أعضائه، على النظام الداخلي، إضافة الى فتحه باب الترشيح لتولي منصبي الرئيسين المشتركين، وهما المنصبان اللذان استحدثهما الحزب في اجتماع سابق، فيما تم خلال الاجماع إختيار بافيل الطالباني نجل الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني، ولاهور جنكي، رئيسين مشتركين للحزب.

وقرر الحزب تشكيل وفد من قيادات الحزب برئاسة لاهور جنكي، للتوجه الى العاصمة بغداد، للبدء بحوار مع أطراف العملية السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

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