عبطان يتوقع موعد التصويت على كابينة علاوي ويؤكد: ستضم فئتين من الوزراء

2020/02/18 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

توقع وزير الشباب والرياضة السابق، عبد الحسين عبطان، اليوم الثلاثاء، التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، نهاية الأسبوع المقبل.

وذكر عبطان، في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "توقعاتي ستمرر حكومة محمدتوفيق علاوي نهاية الأسبوع القادم، وسيكون قسم من وزرائها حزبيين والقسم الأخر مستقلين مدعومين من كيانات سياسيه".

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلن عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، هاوكار الجاف، الثلاثاء (18 شباط 2020)، وصول وفد حزبه إلى العاصمة بغداد، لبحث ملف تشكيل الحكومة العراقية.

وقال الجاف في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الوفد الكردي برئاسة رئيس الاتحاد ا

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، الثلاثاء (18 شباط 2020)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان.

وقال المجلس في بيان انه "قرر خلال جلسته التي عقدها اليوم، الموافقة على استمرار وزارة اله

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