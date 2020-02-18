معتصمو ساحة التحرير يوجهون نداء لـ 4 جهات ويطالبون بحماية عاجلة !

2020/02/18 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر معتصمو ساحة التحرير، اليوم الثلاثاء، بيانا بخصوص فتح مداخل الساحة، موجهين ندائهم الى رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية، وقائد عمليات بغداد والامم المتحدة.

وجاء في بيان معتصمي الساحة، والذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه:

"السيد رئيس الجمهورية

السيد وزير الداخلية

السيد قائد عمليات بغداد

السیدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

إن ما تتعرض له ساحات الاعتصام بكافة المحافظات العراقية، ومن ضمنها ساحة التحرير لاعتدائات على المتظاهرين السلميين من قبل الأجهزة الأمنية وجهات غير معروفة من قنص ببنادق الصيد (خرطوش) و (صجم) واعتداءات بالطعن بالسكاكين، والمسدسات الكاتمة للصوت والغاز المسيل للدموع".

وأضاف البيان "وآخرها هو المحاولة لفتح الطرقات المؤدية لساحة التحرير والسماح للمركبات المختلفة (من حمل ونقل ركاب) الغرض منها القضاء على الساحة ونشاطها الاحتجاجي، وتسويف التزامات السلطة بتنفيذ مطالب المحتجين".

ودعا البيان الجهات المذكورة، الى "توفير الحماية الكاملة للساحة من قبل الأجهزة الأمنية والقيام بواجبها بشكل مهني وعملي، وغلق والسيطرة علئ كل المنافذ والمداخل التي تخص ساحة التحرير وهي كـ الآتي ..

١- جسر السنك والتقاطع أسفل الجسر

٢-ساحة الخلاني

٣-ساحة الطيران

٤- جسر الجمهورية والتقاطع أسفل الجسر

٥- ساحة النصر

٦- شارع ابي نؤاس امتداداً من ساحة النصر، مروراً بتقاطع أسفل جسر الجمهورية وشارع الرشيد إلى تقاطع جسر السنك".

بغداد اليوم-بغداد

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وقال كنا، لـ(بغداد اليوم)، ان "قادة الكتل السياسية

بغداد اليوم - بغداد

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وقال الزاملي، لـ (بغداد اليوم)، إنه &quo

بغداد اليوم-بغداد

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وقال سعدون، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "لسائرون ثلاثة شروط تمن

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