2020/02/18 | 18:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن: حمّلت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية وقوات الأمن والحشد الشعبي مسؤولية “مقتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة الآلاف”، وفق معطيات تقريرها لحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط لعام 2019 الذي أصدرته الثلاثاء.وحمل التقرير القوات الأمنية العراقية مسؤولية بقاء … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة العفو الدولية تحمّل السلطات العراقية مسؤولية مقتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة الآلاف) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة العفو الدولية تحمّل السلطات العراقية مسؤولية مقتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة الآلاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).