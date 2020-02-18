بدء محاكمة نتنياهو في السابع عشر من مارس

2020/02/18 | 18:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تبدأ محاكمة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، في السابع عشر من مارس/آذار المقبل.وقالت محطات التلفزة الصهيونية، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة نتنياهو ستبدأ بعد أسبوعين من الانتخابات الصهيونية العامة، التي تجري في الثاني من مارس/آذار المقبل.وكان المستشار القانوني لحکومة الإحتلال أفيخاي ماندلبليت، قد قدّم، الشهر الماضي، لائحة الاتهام إلى […]

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