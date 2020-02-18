تونس بين نزوات الأحزاب وغياب مؤسسات الدولة

2020/02/18 | 18:10 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحبيب الأسود ماذا يعني أن تتمسك حركة النهضة بوزارة تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي إلى حد الانسحاب من المسار الحكومي؟ وماذا يعني أن يتمسك حزب التيار الديمقراطي بوزارتي الحوكمة ومقاومة الفساد وأملاك الدولة بعد أن كان مصرّا على نيل حقيبتي الداخلية والعدل قبل أن يقرر رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، تحييدهما وإسنادهما لشخصيتين مستقلتين؟ وماذا يعني […]

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