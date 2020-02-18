مواجهة «كورونا» عززت مكانة الصين عالمياً

2020/02/18 | 18:10 - المصدر: الزوراء

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مها محمد الشريف منذ أن أعلنت الصين عن انتشار عدوى منشأها فيروس «كورونا»، أحد الفيروسات الشائعة التي تُسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي، والجيوب الأنفية، والتهابات الحلق، تبين أنه من فصيلة فيروسات «كورونا» المستجد، وقد ظهرت أغلب الحالات في مدينة ووهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019 على صورة التهاب رئوي حاد يصيب الأشخاص.[…]

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