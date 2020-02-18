الهنين: قضايا إجرائية أخرت ارسال قانون الموازنة

2020/02/18 | 18:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، اليوم الثلاثاء، أن قضايا إجرائية تقف وراء تاخير ارسال قانون الموازنة العامة.

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