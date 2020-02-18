2020/02/18 | 18:12 - المصدر: عين العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك: القبض على صدام حسين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك: القبض على صدام حسين) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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