نجدة بغداد تلقي القبض على شخصين يحملان سلاحا غير مرخص

2020/02/18 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين يحملان سلاحا غير مرخص.وذكرت المديرية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن” دوريات شرطة نجدة بغداد، تمكنت اليوم، من إلقاء القبض على شخصين يحملان سلاح غير مرخص ضمن مناطق المدائن والشعب”.واشارت المديرية الى انه “جرى تسليمهم إلى مراكز الشرطة […]

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