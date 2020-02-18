زوجة الجبوري قريبة لعيبي.. من هم مافيا بطل فساد صفقة اونا اويل

2020/02/18 | 18:16 - المصدر: سومر نيوز

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سماح هي عقيلة المدعو احمد الجبوري "المتورط بصفقة اونا اويل سيئة الصيت" وبنفس الوقت قريبة وزير النف...

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