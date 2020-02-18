مقترح لتشكيل “مجلس ثورة تشرين” 9 أعضاء.. بينهم 3 نشطاء وممثل عن السيستاني

2020/02/18 | 18:16 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قدم الناشط أحمد الحلو مقترحاً باسم “مبادرة الحراك الثوري العراقي لحل الأزمة” طالب فيها بت...

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