2020/02/18 | 18:16 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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مقترح لتشكيل “مجلس ثورة تشرين” 9 أعضاء.. بينهم 3 نشطاء وممثل عن السيستاني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
قدم الناشط أحمد الحلو مقترحاً باسم “مبادرة الحراك الثوري العراقي لحل الأزمة” طالب فيها بت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقترح لتشكيل “مجلس ثورة تشرين” 9 أعضاء.. بينهم 3 نشطاء وممثل عن السيستاني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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