2020/02/18 | 18:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- متابعة “ساحات التحرير” عقد السناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، من ولاية كونيتيكت، وأعضاء ديمقراطيون آخرون في مجلس الشيوخ، “اجتماعا سريا” مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، وفقا لمصدر من الوفد الفرنسي في المؤتمر.ونقلت … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا دار في الاجتماع السري بين السيناتور الأميركي كريس ميرفي وزير الخارجية الإيرانية ظريف؟) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا دار في الاجتماع السري بين السيناتور الأميركي كريس ميرفي وزير الخارجية الإيرانية ظريف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).