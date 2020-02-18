مستشار عبد المهدي يكشف سبب تأخر إقرار موازنة 2020

2020/02/18 | 18:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، اليوم الثلاثاء، أن قضايا إجرائية تقف وراء تأخير إرسال قانون الموازنة العامة.وقال الهنين لوكالة الأنباء الرسمية وتابعتها وكالة “العهد نيوز” إن “الموازنة العامة للعام الحالي منجزة بشكل شبه نهائي وأن هناك بعض الآراء تدعو لتأجيل ارسال القانون لمجلس النواب لحين اكتمال التصويت على الحكومة”، […]

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