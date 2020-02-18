علاوي يتهم الحكومة بـ

2020/02/18 | 18:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس المنبر العراقي، اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، انه لن يسكت وينسى الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون، منبهاً إلى ان الجرائم لن تسقط بالتقادم.وغرد علاوي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "في الوقت الذي كان من واجب الحكومة التي غضت النظر عن الجرائم وحتى علاج الجرحى، من الواضح انها تحجم عن الكشف عن القتلة".

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