فيديو: فنانة عربية تهدد بالانتحار على خلفية ماتتعرض له بسبب “فيديو فاضح”.. وتثير ضجة واسعة

2020/02/18 | 18:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فاجأت الفنانة المصرية منى فاروق جمهورها بفيديو صادم، عندما هددت بالانتحار بسبب ماتواجهه في حياتها اليومية منذ خروجها من السجن على خلفية قضية “مقاطع فاضحة” مع المخرج المصري خالد يوسف.وظهرت فاروق في بث مباشر على حسابها بانستغرام، وهي منهارة وتبكي، قائلة: ”كل الناس بقت نبذاني وكل صحابي قطعوا علاقتهم بي، أنا […]

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