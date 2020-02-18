تحت شعار “توصيل العقول و خلق المستقبل” استوديو خان يكشف عن اولى تصميماته في اكسبو دبي 2020

2020/02/18 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصف خان يكشف النقاب عن اولى تصميماته في اكسبو دبي 2020

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