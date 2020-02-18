2020/02/18 | 18:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حميد رشيد أحب الكتابة وأخلص لضميرها ومات وهو يكتب – خالد الحلّي الصحفي البارع والإنسان الرائع منذ أن تعرفت اليه أوائل عام 1964 وحتى رحيله ، ظل الصحفي المبدع والإنسان المتألق حميد رشيد “أبو رياض”، أستاذا مرشداً، وأخا كبيراً، وصديقاً نبيلاً، ورفيقاً ثابت العزم والإيمان.والآن وأنا أكتب هذه الكلمات بعد مرور 56 عالماً على […]

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