2020/02/18 | 18:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصناعـة تشـارك فـي الملتقـى الدولـي للاتحـاد العربـي للأسمـدة إبـن ماجـد يعلـن إنجـاز 85 المئة مـن نصـب خزانـات الفـاو بغداد – قصي منذر أعلـن مدير عام شركة أبن ماجد العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن حيدر طاهر جاسم عن إنجاز 85 بالمئة من المشروع الاستراتيجي لإنشاء ثمانية خزانات لتصدير النفط الخام في مستودع الفاو النفطي والاستعداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبـن ماجـد يعلـن إنجـاز 85 المئة مـن نصـب خزانـات الفـاو) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إبـن ماجـد يعلـن إنجـاز 85 المئة مـن نصـب خزانـات الفـاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).