2020/02/18 | 18:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الياسري يفتتح قطع ثورة العشرين مؤسسة كاشف الغطاء مجسّر تتولي إصلاح التلف في المخطوطات وإعادة التراث لمكانته النجف – سعدون الجابري قام قسم ترميم المخطوطات والوثائق في مؤسسة كاشف الغطاء الثقافية في النجف بحملة لصيانة المخطوطات والوثائق ، لغرض الحفاظ عليها من الاندثار والخراب.وقال مسؤول قسم ترميم وصيانة المخطوطات والوثائق رضا الميالي في تصريح […]

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