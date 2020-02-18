العراق.. تصاعد وتيرة الاغتيالات بحق الإعلاميين والناشطين

2020/02/18 | 18:33 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض فايزة زكنون في هذه الحلقة من برنامج "ريبورتاج" تقارير لمراسلي فرانس24، من العراق الذي يشهد تصاعداً في وتيرة عمليات الاغتيال التي يتعرض لها إعلاميون ونشطاء على خلفية تباين المواقف حيال الحراك الشعبي الذي تعرفه البلاد.



ننتقل بعدها إلى الجزائر حيث كشفت الشرطة القضائية عن حصيلة نشاطاتها السنوية الخاصة بالجرائم، حصيلة سجلت ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي.



وإلى مصر التي أعلنت اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد حسب وزارة الصحة وسط مخاوف يعيشها الشارع المصري.



ونختم جولتنا من تونس حيث بادرت جمعية سليمة إلى اعتماد الموسيقى كوسيلة لتسهيل علاج الأطفال المصابين بالسرطان.

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