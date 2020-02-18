2020/02/18 | 18:35 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الوطني الكردستاني يختار رئاسة مشتركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 18:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني الكردستاني يختار رئاسة مشتركة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني الكردستاني يختار رئاسة مشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).