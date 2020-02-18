2020/02/18 | 18:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق هي أبرز زيارة/ جولة يُجريها مسؤولٌ إيراني في المنطقة أو في الدول التي تقع تحت نفوذ #إيران، بعد مقتل قائد #فيلق_القدس، الإيراني، #قاسم_سُليماني في كانون الثاني/ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في طريقه إلى بغداد بعد دمشق وبيروت.. ما سر تحرُّكات “لاريجاني”؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في طريقه إلى بغداد بعد دمشق وبيروت.. ما سر تحرُّكات “لاريجاني”؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).