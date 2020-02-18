نظرَةٌ على “الصدر”.. كيف منعَتهُ “الثُعبان” من تسَلّق “سِلّم” الانتفاضة؟

2020/02/18 | 18:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي الكرملي لكل إنسان صورة مطبوعة عنه عند الآخر، مهما كان ذلك الإنسان ومهما كانت شخصيّته وقيمته، والصورة تلك في الغالب لا تكون رماديّة، إما سلبية محضة، أو إيجابية خالصة، […]

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