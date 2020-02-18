من يُعيق إقرار قانون “الضمان الصحي” في العراق؟

2020/02/18 | 18:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة في #البرلمان_العراق اكتفاء الحسناوي، اليوم الثلاثاء، عن أبرز الجهات التي تقف عائقاً أمام تمرير قانون الضمان الصحي.والقانون “يخدم نصف المجتمع […]

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